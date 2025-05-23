Физиолог Скрипник: падел-теннис противопоказан при проблемах с поясничным отделом

Падел-теннис стремительно набирает популярность среди москвичей. Необычная игра сочетает в себе сразу два вида спорта – большой теннис и сквош. В чем польза подобной активности и где опробовать ее в городе – в нашем материале.

Легкая нагрузка и драйв

Впервые практиковать падел-теннис начали еще в XX веке в Мексике, и последнее время этот вид спорта активно распространяется в России. Причина тому – эмоции, которые дает игра, простота ее правил и особенности техники, объяснил в разговоре с Москвой 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

"Здесь есть элементы от большого тенниса – наличие противников, которые стоят напротив друг друга, за сеткой, и от сквоша – возможность использовать стены, чтобы отрикошетить на соперника мяч. И эта непредсказуемость в плане того, куда отлетит снаряд, и делает процесс динамичнее, добавляет ему драйва", – отметил эксперт.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер Корты для падел-тенниса всего 20 на 10 метров. Плюс мяч отбивается от стенок – значит, нужно меньше бегать. Поэтому нагрузка небольшая, ее легко перенести новичку. К тому же здесь нет такого количества тонкостей, как в большом теннисе.

В целом же игра хороша тем, что воздействует на мышечный аппарат щадяще, считает физиолог. При этом во время сеансов эффективно развивается мускулатура ног, ягодиц, передних и задних частей бедер, а также спины и рук.

"Входить в тренировочный процесс стоит плавно, постепенно. Лучше делать это с инструктором, чтобы он научил особенностям индивидуальной разминки, хвата ракетки, использования поверхности, от которой отбивается мяч", – предупредил Скрипник.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер При этом противопоказано заниматься падел-теннисом тем, кто страдает от проблем с коленными суставами и поясничным отделом. Потому что здесь присутствует ударная нагрузка за счет прыжков, выпадов, ускорения в беге.

Кроме того, с осторожностью играть следует людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В противном случае чрезмерная двигательная активность может спровоцировать повышение давления, заключил эксперт.

Под крышей и на свежем воздухе

Бесплатные площадки для падел-тенниса представлены в рамках проекта "Московские сезоны". Всего в городе есть девять таких кортов.

Поиграть можно в любой день с 10:00 до 21:00, однако перед этим необходимо записаться, выбрав желаемый временной слот и место на сайте mos.ru. Длительность каждого сеанса – один час. При всех кортах действуют пункты проката снаряжения: ракетку, мячи и полотенце можно взять в аренду. Если же использовать свой инвентарь, доплачивать не нужно.

Также один из самых больших падел-клубов в Москве – Lunda Padel. В общей сложности здесь организовали 19 кортов, причем часть из них сделали панорамными: остекление выполнено практически без ограждений, что дает максимальную видимость со всех сторон.

Кроме того, в клубе предусмотрена возможность поиска напарника для игры: сделать это можно через приложение. В нем же получится записаться на занятия. Стоимость аренды площадки зависит от ее типа и дня недели: в будни услуга обойдется как минимум в 2 200 рублей за час, в выходные и праздники – в 2 800 рублей.

Возможность научиться играть предлагает клуб MoscowPDL. В распоряжении посетителей – шесть закрытых и два открытых корта, где инструкторы регулярно проводят индивидуальные и групповые занятия. Вместе с тем попрактиковаться получится и у опытных игроков – как в обычной игре, так и в еженедельном турнире, соревнуясь с другими спортсменами.

Цены на аренду начинаются от 5 500 рублей за 55 минут.

Качественное покрытие и продуманное освещение, при котором играть можно в разное время суток, обещают и в клубе The Rink. Каждый корт здесь находится на открытом воздухе: два из них предназначены для командной игры, а третий – для одиночной. Снять их получится от 5 000 рублей за час.