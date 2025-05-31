Более 140 тысяч человек приняли участие в благотворительном "Зеленом марафоне"

Более 140 тысяч человек из 60 российских городов приняли участие в благотворительном "Зеленом марафоне". В этом году мероприятие проходит накануне Дня защиты детей при поддержке СберПрайм.

Центральной площадкой "Зеленого марафона" в Москве стал парк "Зарядье". Там установили тоннель с освежающим дождем, а также организовали точки раздачи воды и лаундж-зону с шезлонгами. Вдоль бегового маршрута спортсменов поддерживала команда чирлидеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

