Собянин: дети из новых регионов впервые приняли участие в фестивале школьного спорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дети из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей впервые приняли участие в столичном фестивале школьного спорта "Зажигаем звезды вместе с тэг-регби". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В проекте также поучаствовали ученики младших классов из Москвы и Севастополя, отметил мэр.



"На отборочном этапе соревнований спортивные эксперты оценивали видеоролики, на которых школьники показывали элементы тэг-регби. Самых лучших пригласили на столичный фестиваль школьного спорта, который прошел 24 мая в "Лужниках". Здесь ребята из новых регионов сыграли с командой из Москвы", – рассказал глава города.



Градоначальник отметил, что в рамках фестиваля в "Лужниках" также прошли мастер-классы от известных спортсменов, матчи по футболу, баскетболу и другим видам спорта. Помимо этого, гости могли посетить выставку о выдающихся спортсменах и праздничный концерт.



Всего спортивный фестиваль посетили свыше 30 тысяч человек, добавил Собянин.



"Осенью проект "Зажигаем звезды вместе с тэг-регби" объединит больше трех тысяч юных спортсменов и продолжится в новых регионах России в формате внутришкольных турниров", – заключил мэр столицы.

Ранее в Москве завершился самый массовый полумарафон страны "ЗаБег.РФ". Победителями московского этапа стали Владимир Никитин и Луиза Дмитриева. Они пробежали 21,1 километра за 01:00:37 и 01:11:14 соответственно. Всего участвовало в "ЗаБег.РФ" примерно 8 тысяч человек.



Собянин назвал данный полумарафон большим событием для всей России. Он напомнил, что этот турнир в 2020-м и 2021 году установил два рекорда Гиннесса как мероприятие, объединившее самое большое количество городов одновременно.