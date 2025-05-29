Футболист Александр Самедов проведет мастер-класс для юных футболистов 1 июня

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший игрок российской сборной Александр Самедов проведет встречу с юными футболистами в честь празднования Всероссийского дня футбола 1 июня, передает пресс-служба столичного департамента спорта.

"Я часто вспоминаю свои первые шаги в футболе и тех людей, которые верили в меня. Теперь я хочу быть тем человеком, который поможет раскрыть талант в каждом ребенке. Ведь никогда не знаешь, кто из этих юных футболистов может стать следующим великим игроком", – цитирует Самедова портал мэра и правительства Москвы.

В преддверии встречи спортсмен дал несколько советов начинающим игрокам. Самедов призвал не бояться мечтать о большом футболе, но и не забывать, что к успеху может привести только упорный труд и постоянное развитие.

Также он порекомендовал тренироваться с удовольствием и всегда следовать указаниям тренеров.

Мастер-класс с Самедовым пройдет в рамках проекта "Мой спортивный район" на Нагатинской набережной, доме 44, корпусе 1. Всего таких встреч с другими спортсменами состоится 14.

Москвичей также ждут на День и Ночь московского спорта 31 мая. Первое мероприятие пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" с 11:00 до 20:00, где для гостей подготовят более 20 тематических зон. Запланированы соревнования, мастер-классы и открытые уроки по разным дисциплинам.

Вторая программа охватит 15 локаций в центре города с 20:00 до 23:00. На Пушкинской площади организуют зону сайклинга для массовых тренировок с музыкальным сопровождением от диджеев, а на Кудринской площади – полосу препятствий. Также здесь можно будет попробовать фитнес-джампинг.