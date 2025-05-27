День и Ночь московского спорта пройдут в столице 31 мая

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве 31 мая состоятся День и Ночь московского спорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

День московского спорта с 11:00 до 20:00 проведут в олимпийском комплексе "Лужники", где для гостей подготовят более 20 тематических зон. В рамках мероприятия запланированы соревнования, мастер-классы и открытые уроки по разным дисциплинам.

Посетители смогут сыграть в шахматы с четырьмя гроссмейстерами, одним из которых станет чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин.

В свою очередь, Ночь московского спорта охватит 15 локаций в центре города с 20:00 до 23:00. На Пушкинской площади организуют зону сайклинга для массовых тренировок с музыкальным сопровождением от диджеев, а на Кудринской площади – полосу препятствий. Также здесь можно будет попробовать фитнес-джампинг. Кроме того, на Тверской улице пройдут соревнования и мастер-классы по стритболу.

На спортивных мероприятиях у посетителей будет возможность поучаствовать в различных соревнованиях и посетить концерт известных артистов, в том числе Гарика Сукачева, группы "Любэ" и "Чайф", Xolidayboy.

Для участия в некоторых мероприятиях нужна предварительная регистрация на сайте.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, в столице в следующие субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня, пройдут три спортивных праздника. Помимо Дня и Ночи московского спорта, в городе отметят Всероссийский день футбола 1 июня.

В рамках праздника проведут серию профессиональных и любительских турниров, а на Большой спортивной арене состоится церемония открытия финала Кубка России по футболу сезона-2024/2025.