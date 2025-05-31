Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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31 мая, 14:30

Спорт

Сезон проекта "Спортивные выходные" стартовал в Москве

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Сезон проекта "Спортивные выходные" стартовал в Москве. Бесплатно посетить занятия департамента спорта можно на более 50 площадках в самых популярных местах. Занятия организуют в интересных локациях – на крышах, в парках, речных вокзалах и в музеях под открытым небом.

Впервые тренировки на свежем воздухе будут проходить на Воробьевых горах, в зоне отдыха "Тропарево" и парке имени Шкулева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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