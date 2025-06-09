Жилье по программе реновации и социальные объекты построят в трех округах Москвы в рамках комплексного развития территорий. Работы пройдут на юго-западе, востоке и севере столицы, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Общая площадь участков составит более 33 гектаров. Там планируют построить 15 современных жилых домов, на первых этажах которых разместят социально важные объекты. Также в районах возведут образовательный центр и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Отмечается, что Московский фонд реновации жилой застройки уже определил подрядчиков для проектирования и строительства.



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