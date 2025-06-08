Новости Москвы: на Варшавском шоссе возведут новостройку по программе реновации

На Варшавском шоссе возведут новостройку по программе реновации. Она почти готова. В доме будет 192 квартиры. Все они сдаются уже с ремонтом. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. Территорию вокруг благоустроят и озеленят. Также там оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, установят освещение и камеры видеонаблюдения.

За первый месяц работы суда перевезли более 37 тысяч пассажиров до причалов "Химки" и "Захарково". От Северного речного вокзала теплоход "Москва-1" каждый час отправляется в Южное Тушино. Судно "850 лет Москве" уходит в Подмосковье каждые полтора часа. Как отметили, в Дептрансе, поездки по реке становятся комфортнее, а благодаря работе маршрутов-переправ можно быстрее добираться до нужной точки.

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