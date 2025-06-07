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07 июня, 17:30

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Новости Москвы: 3,5 тысячи москвичей переехали по программе реновации в мае

Новости Москвы: 3,5 тысячи москвичей переехали по программе реновации в мае

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Около 3,5 тысячи москвичей получили новое жилье по программе реновации в мае. Они переехали туда из 123 старых домов. Больше всего новостроек находятся на востоке, севере и северо-западе города. Жильцы въезжают в комфортные квартиры с готовым ремонтом, сантехникой и осветительными приборами. Территория вокруг домов благоустроена. На первых этажах открываются магазины, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов и салоны красоты.

Более 18 тысяч учеников предпрофессиональных классов посетили экскурсии на предприятиях в этом учебном году. Школьники побывали в больницах, редакциях СМИ и на подстанциях скорой помощи, в технопарках и на высокотехнологичных производствах. Они увидели, как создают косметику, детское питание, вертолеты, ракетные двигатели, и смогли пообщаться с экспертами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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