Фестивали, выставки и концерты ждут гостей площадок "Лета в Москве" 6–8 июня

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Гостей площадок "Лета в Москве" 6, 7 и 8 июня ждут фестивали, выставки, концерты и гастрономические шоу, передает портал мэра и правительства столицы.

К примеру, жители и гости Москвы смогут посетить площадку фестиваля "Молодежная точка" на Болотной площади.

В субботу, 7 июня, с 17:00 до 18:00 в хабе "Развитие" пройдет мастер-класс по леттерингу (искусство декоративного написания букв. – Прим. ред.). В этот же день с 13:00 до 14:00 на роллердроме проведут тренировку на сайклах – велотренажерах с высокоинтенсивной нагрузкой.

Вечером для гостей проведут дискотеку под открытым небом, на которой будет играть диджей Chester Young.

В воскресенье, 8 июня, с 16:00 до 18:00 можно будет посетить пленэр рядом с хабом "Креатив". В 18:30 на роллердроме состоится мастер-класс "Танцплантация".

На главной сцене зеленого маркета проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади 7 июня в 19:15 пройдет выступление артиста Lavblast. Также желающие смогут посетить различные мастер-классы.

Гостей ждут мастер-классы в павильоне "Ракета" на улице Рождественке, в павильоне "Автобус красоты" на Арбате, а также в павильоне "Домашние животные" на Ходынском Поле.

Кроме того, продолжается работа "Домиков добра" проекта "Москва помогает". Волонтеры принимают подарки для участников СВО, детей, проживающих на новых территориях, и животных из приютов. Все вещи должны быть новыми, с бирками и в упаковке.

Также в Москве проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Каждый день играть можно на флагманской площадке на Тверском бульваре, а в округах турнир пройдет 6 июня на спортивной площадке на Ореховом бульваре. На точке для пикника № 3 в парке "Борисовские пруды" – 7 июня. А 8 июня состязание переместится в зону отдыха у Борисовских прудов.

8 июня с 12:00 до 16:00 в рамках серии соревнований "Герои шахматной доски. Москва" пройдут открытые шахматные турниры. К ним уже присоединилось более 40 площадок, в числе которых Гоголевский, Страстной, Сретенский и Чистопрудный бульвары.

На Страстном бульваре работают арт-площадки "Художественная мастерская" и "Арт-студия". На первой 6 июня можно будет заняться набросками костюмов и декораций в русском стиле и создать иллюстрации к былинам. 7 июня в 19:00 состоится занятие по пейзажной живописи "Родная земля".

На площадке "Арт-студия" ежедневно проходят мастер-классы по живописи.

В столице в рамках "Лета в Москве" проходит и гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". На Школьной улице готовят блюда из рыбы и морепродуктов, устраивают кулинарные шоу и семейные спектакли.

Например, 6 июня приготовят треску в кляре и брускетты с форелью, а 7 июня желающие познакомятся с рецептурой таких блюд, как кальмар со спаржей и пармезаном и паштет из минтая. 8 июня состоятся батлы поваров.

С 6 по 8 июня музей-заповедник "Коломенское" приглашает посетить винтажный маркет. Все три дня с 16:00 здесь будут проходить мастер-классы по ретрофотографии члена Союза фотохудожников России Александра Копелева.

На территории усадьбы Хованских 7 июня пройдут состязания "Усадебные игры", в которых гости смогут попробовать себя в лапте, тире, крокете, городках и других играх. 8 июня здесь же состоятся театрализованные постановки в формате исторического пикника.

Измайловский парк 7 июня приглашает на мероприятие "Дворянский променад" с романсами, беседами и танцами, вечером состоится концерт классической музыки.

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" в это время будет работать ретроателье. Также 8 июня на этой площадке состоится занятие по созданию брошей в стиле дворянских украшений.

7 и 8 июня на центральной площади кинопарка "Москино" пройдет музыкальный фестиваль "Солома". Здесь выступят студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также молодые исполнители Саша де Буряк, Flora, Ubel, Антон Лаврентьев, Тося Чайкина и другие.

Цирковые представления для всей семьи состоятся здесь же и в Измайловском парке 7 и 8 июня в 14:00 и 18:00. В таких парках, как Таганский, Измайловский, "Ходынское поле" и 50-летия Октября, а также в музее-заповеднике "Царицыно" продолжится фестиваль "Сады и огороды".

В рамках проекта "Книга в городе" 8 июня в столице пройдут две встречи под открытым небом. В Пушкинском сквере будет работать литературная лаборатория с писателем Львом Яковлевым, а на Сретенском бульваре состоится встреча с писателем Юрием Быковым.

Между тем 7 июня состоится костюмированная сап-регата на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя". Ожидается, что в ней поучаствуют около тысячи человек, поэтому мероприятие станет рекордным по числу участников.

Горожане смогут нарядиться в костюмы Посейдона, русалок, ведьм, крокодилов и других персонажей, а также украсить свой сапборд в соответствии с выбранной тематикой. Авторы самых ярких костюмов получат призы в пяти номинациях.