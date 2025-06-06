Сергей Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

На ВДНХ завершилась реставрация трех павильонов – все они объекты культурного наследия федерального значения. Об этом в своем личном блоге написал Сергей Собянин.

В павильоне "Карелия" провели щадящую очистку, восстановили утраченные элементы и покрыли резной барельеф современными защитными составами. В павильоне "Юные натуралисты" специалисты воссоздали центральную часть стилобата, отреставрировали колоннаду главного входа и бронзовые бюсты пионеров-героев, а в "Главтабаке" обновили декоративную композицию над куполом здания.

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