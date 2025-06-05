Реставрация комплекса зданий усадьбы Демидова может начаться в конце лета

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Реставрация комплекса зданий усадьбы Демидова на Новой Басманной улице в Москве может стартовать уже в конце лета. Об этом Агентству "Москва" рассказала замгендиректора компании MR Group Ирина Дзюба.

По ее словам, в комплексе требуются замена существующих сетей, а также работы по фасадам, по кровле, замена всех оконных проемов и усиление перекрытий. Эти работы могут начаться с осени и завершиться через 1–2 года.

"Достаточно большая площадь усадьбы, действительно, уникальна по своему размеру, это не отдельно стоящий особняк, а целый ансамбль. Когда мы говорим об усадьбе, то речь идет о главном корпусе. У усадьбы также присутствовали боковые флигели, они изначально уже являлись частью ансамбля", – подчеркнула Дзюба.

Усадебный комплекс состоит из четырех зданий и парка. Как уточнила замгендиректора компании, разработкой проекта занимается архитектурное бюро Saga.

"У них достаточно интересный опыт работы с объектами культурного наследия. Из-за большого количества ограничений (предметом охраны являются практически все элементы по фасаду, окна) здесь мы больше восстанавливаем, все определено и четко рассматривается и согласовывается департаментом", – рассказала она.

Кроме того, эксперты разработали проект благоустройства территории усадьбы. Вопрос общественного доступа в парк исходит из того, какой будет жизнь усадьбы и ее наполнение.

Помимо комплекса усадьбы Демидова, работы по реставрации пройдут и в главном доме усадьбы фон Рекка, являющемся памятником московского модерна. Специалисты приведут в порядок старинные интерьеры и фасад. Здание располагается по адресу улица Большая Никитская, дом 56, строение 1.

