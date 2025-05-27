Особняк в стиле московского модерна отреставрируют в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный дом усадьбы фон Рекка, являющийся памятником московского модерна, отреставрируют в центре Москвы. Здание носит статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Здание располагается по адресу улица Большая Никитская, дом 56, строение 1. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в рамках работ специалисты приведут в порядок старинные интерьеры и фасад.

Архитектором дома XX века стал Густав Гельрих. Он украсил строение лепниной в виде растений, цветов и листьев, а в пространстве под карнизом сделал рельефные фигуры гепардов и масок. С левой стороны над входной аркой присутствует эркер с небольшим куполом.

В 1902 году первым владельцем участка, где в настоящее время располагается особняк, был предприниматель Яков Рекк. При этом строительство здания закончилось только в 1903 году. Его завершила новая хозяйка – потомственная почетная гражданка Серафима Красильщикова. В советское время там располагались коммунальные квартиры, а с середины прошлого столетия в нем находилось посольство Египта.

Реставрацию объекта курирует Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

Ранее власти столицы согласовали проект реставрации усадьбы Виноградово в районе Северном. Работы начнутся к концу 2025 года. В первую очередь специалисты начнут работать с двухэтажным деревянным домом Германа, главными архитектурными элементами которого являются стилизованная лепнина, выступающие ризалиты, овальные слуховые окна и вазоны, расположенные вдоль крыши.

