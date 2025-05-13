Мэр Москвы рассказал, как столица бережно сохраняет памятники архитектуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках программы по восстановлению исторических объектов в Москве с начала текущего года было выдано свыше 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В настоящее время специалисты занимаются реконструкцией фасада дворца Н. А. Дурасова, расположенного в усадьбе Люблино. Как отметил мэр, это выдающийся образец русской усадебной архитектуры конца XVIII – начала XIX века.

В рамках работ уже завершены несколько этапов: отреставрированы античные барельефы, очищен лепной декор и устранены мелкие трещины. Окончание всех работ ожидается в этом году.

Вместе с тем противоаварийные мероприятия продолжаются в здании комбината газеты "Правда", рассказал градоначальник. Постройка является одним из значимых памятников конструктивизма архитектора Пантелеймона Голосова.

По плану специалисты проводят демонтаж аварийных участков и маркируют ценные элементы. В рамках работ были обнаружены деревянные буквы, украшавшие фасад ранее. Собянин заверил, что они будут сохранены.

"Реставраторы приступили к работам по переходной деревянной галерее главного дома усадьбы Узкое (Стрешневых – Голицыных) – памятника архитектуры XVII–XIX веков", – отметил мэр.

Перед этим были завершены работы в северном флигеле, где реставрация коснулась фасадов и интерьеров, включая воссоздание утраченных элементов декора.

В начале мая власти Москвы согласовали реставрацию усадьбы Виноградово в районе Северном. Работы начнутся к концу 2025 года. Первым делом специалисты займутся двухэтажным деревянным домом Германа.

Кроме того, приведут в порядок исторический погреб рядом с домом Банзы. После завершения работ в первом здании откроют коворкинги, выставочные залы и кружки, а второе станет местом для свадеб и гримерных.

