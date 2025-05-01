Сергей Собянин: дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Мэр назвал данный объект редким примером деревянного усадебного дома XVIII века, который сохранился до наших дней. Он также отметил, что дворец был выполнен в стиле раннего русского классицизма, хотя ранее такие здания возводились из камня.



Кроме того, градоначальник рассказал про уникальные экспонаты, которые сохранились во дворце. В качестве примера он привел комод из Малого Трианона французской королевской резиденции Версаль, который был сделан для Марии-Антуанетты мастером Фердинандом Швердфегером.

По словам Собянина, созданные Швердфегером предметы стали одними из самых известных с конца XVIII века. Также мэр обратил внимание на паркет в здании, который имеет особенный рисунок в каждом помещении. Например, там можно заметить "объемный" орнамент или узор из нескольких пород древесины, в том числе мореного дуба.

Более того, во дворце сохранились подлинные элементы интерьеров, в том числе печи и камины, декоративная живопись, зеркала и осветительные приборы.

Собянин напомнил, что раньше здесь проводились приемы именитых гостей, которые посещали императрица Екатерина II, польский король Станислав Понятовский и австрийский император Иосиф II. В настоящее время в честь юбилея во дворце организованы концерты, тематическая экскурсия и фотовыставка.

В прошлом году в Москве была завершена реставрация 157 памятников архитектуры. Собянин особо выделял дом, в котором с февраля по май 1831 года жил поэт Александр Пушкин, а также особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке и особняк купцов Марковых в Каретном Ряду.

