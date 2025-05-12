Усадьба в стиле неоклассицизма в "Сколкове" стала памятником архитектуры

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Усадьба Гусева Полоса, построенная в начале XX века, получила статус памятника архитектуры регионального значения. Ее включили в список объектов культурного наследия, передает портал мэра и правительства Москвы.

Старинный дом находится на территории инновационного центра "Сколково". Ранее главное здание усадьбы имело промежуточный статус выявленного объекта культурного наследия.

Свое название дом получил из-за местонахождения, поскольку его возвели на земле, которую до 1870-х годов называли пустошью Гусева Полоса. В 1885 году участок приобрела купчиха Александра Васильева. В южной части она построила дом для себя, а в северной – четыре деревянных дачи для сдачи в аренду. Последние стояли вдоль дороги, ведущей к железнодорожной станции.

Хозяин усадьбы сменился в 1913-м. Тогда ее приобрел инженер-строитель Александр Шумилин, являющийся одним из совладельцев компании "Инженерное дело". Он разобрал старое главное здание и к 1914 году построил новое в стиле неоклассицизма. По одной из версий, проект был разработан самим владельцем, имевшим разрешение на проведение таких работ.

Фасады двухэтажного деревянного строения на каменном фундаменте украшали портики, колонны коринфского ордера и треугольный фронтон. Дом также был декорирован лепниной и медальонами с античными профилями.

Внутри установили современные для того времени инженерные системы. Провели электричество, центральное отопление, канализацию и вентиляцию, а также оборудовали ванные комнаты и теплые ватерклозеты.

После 1917 года усадьба была муниципализирована, в связи с чем все постройки стали использовать как жилье. С 1926 года там находился детский дом, а в середине 1930-х годов главное здание перешло к отделу рабочего снабжения фабрики "Трехгорная мануфактура".

В начале 1960-х годов в усадьбе был открыт дом отдыха "Баковка" для работников министерства авиационной промышленности СССР, а через 30 лет ее передали в ведение министерства экономического развития России.

В состав инновационного центра "Сколково" территория усадьбы и парка вошла только в 2010 году, а уже в 2013-м историческое здание взяли под государственную охрану как выявленный объект культурного наследия.

Спустя еще некоторое время в строении начались работы по восстановлению, которые завершились в 2020 году. Специалисты провели масштабную работу по реставрации фасадов и интерьеров главного дома, вернув ему исторический облик. Были укреплены фундамент и перекрытия, перебран сруб, отремонтирована кровля и слуховые окна.

Особое внимание было уделено сохранению исторической парадной лестницы и многочисленных элементов лепного декора, которые украшают парадные помещения здания. Оконные и дверные рамы были воссозданы по историческим образцам.

Также была проведена работа по восстановлению территории парка. В частности, специалисты отремонтировали подпорную стенку террасы. В настоящее время в главном здании усадьбы располагается дом приемов центра "Сколково".

Реестр объектов культурного наследия ранее пополнили четыре доходных дома и одна городская усадьба в центре Москвы. В частности, на Остоженке отмечены два особняка эпохи модерна, один из которых принадлежал купцу Филатову.

На Спиридоновке в список включен дом Скопника с растительными узорами и фигурами атлантов. На Покровке – усадьба Боткиной с оригинальной архитектурой, где сейчас функционируют культурные учреждения и магазины.

