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28 мая, 07:28

Происшествия

Обломки украинского дрона упали на крышу жилого дома в Калужской области

Фото: 123RF/aapsky

Обломки украинского дрона упали на крышу жилого дома в Обнинске Калужской области, сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что в результате произошедшего никто не пострадал. Значительных повреждений нет. На месте работает оперативная группа.

Всего над Калужской областью за ночь среды, 28 мая, было уничтожено 15 украинских БПЛА.

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 112 украинских беспилотников за три часа над регионами России. Отражение атаки длилось с 21:00 вторника, 27 мая, до 00:00 среды, 28 мая.

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