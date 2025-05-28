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Собянин: уничтожено еще четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву
Фото: Минобороны РФ
Уничтожены еще четыре украинских БПЛА, атаковавших Москву. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Столичный мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на среду, 28 мая, перед Москвой была отражена серия атак украинских беспилотников.
На этом фоне в столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. В частности, они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.