Собянин: уничтожено еще четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву

Фото: Минобороны РФ

Уничтожены еще четыре украинских БПЛА, атаковавших Москву. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Столичный мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на среду, 28 мая, перед Москвой была отражена серия атак украинских беспилотников.

На этом фоне в столичных аэропортах были введены временные ограничения на работу. В частности, они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.