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Происшествия

Собянин: силами ПВО Минобороны сбито четыре летевших к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника, летевших на Москву в ночь на среду, 28 мая. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На этом фоне в столичном аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на работу. Они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.

Ранее, 26 мая, тоже была предотвращена атака нескольких украинских беспилотников, летевших на Москву. К работе с фрагментами упавших обломков привлекались специалисты служб экстренного реагирования.

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