26 мая, 17:19Мэр Москвы
Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла еще одну попытку атаки вражеского беспилотника, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Украинский БПЛА был уничтожен на подлете к столице, уточнил мэр.
Немногим ранее ПВО ликвидировала еще четыре летательных аппарата, направлявшихся к Москве. Во время инцидента к работе с фрагментами упавших обломков привлекались специалисты служб экстренного реагирования.
На фоне подлетов БПЛА в столичном аэропорту Жуковский были введены временные ограничения на работу. В частности, они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.