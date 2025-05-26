Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла еще одну попытку атаки вражеского беспилотника, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Украинский БПЛА был уничтожен на подлете к столице, уточнил мэр.

Немногим ранее ПВО ликвидировала еще четыре летательных аппарата, направлявшихся к Москве. Во время инцидента к работе с фрагментами упавших обломков привлекались специалисты служб экстренного реагирования.

На фоне подлетов БПЛА в столичном аэропорту Жуковский были введены временные ограничения на работу. В частности, они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.