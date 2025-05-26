Собянин: уничтожен летевший к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили днем в понедельник, 26 мая, один беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В настоящее время на месте, где выявлены фрагменты БПЛА, задействованы специалисты экстренных служб.

Из-за отражения атаки БПЛА в Жуковском и Домодедово были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас Домодедово уже принимает рейсы, однако Жуковский пока не отправляет и не принимает самолеты.

В связи с этим представители Жуковского предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. В пресс-службе аэропорта призвали пассажиров и сопровождающих учитывать эту информацию при планировании поездки в авиагавань.

Кроме того, с вечера воскресенья, 25 мая, до утра понедельника, 26 мая, была отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву.

