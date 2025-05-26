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26 мая, 05:36

Происшествия

Обломки БПЛА упали в промзоне Кинешмы в Ивановской области

Фото: 123RF/escapejaaj

Средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Кинешме Ивановской области. Обломки БПЛА упали в промзоне города, сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки. На месте ЧП работают спецслужбы, в области сохраняется режим опасности БПЛА.

Ранее женщина погибла после удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Брянской области. Минно-взрывные ранения также получил водитель, его доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.

Еще один артобстрел украинских войск был зафиксирован около Запорожской АЭС в тот момент, когда там проходила ротация инспекторов МАГАТЭ. После произошедшего станция продолжала работать в штатном режиме.

Один человек погиб при атаке беспилотников на Курск

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