26 мая, 05:36Происшествия
Обломки БПЛА упали в промзоне Кинешмы в Ивановской области
Фото: 123RF/escapejaaj
Средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Кинешме Ивановской области. Обломки БПЛА упали в промзоне города, сообщили в телеграм-канале правительства региона.
Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки. На месте ЧП работают спецслужбы, в области сохраняется режим опасности БПЛА.
Ранее женщина погибла после удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Брянской области. Минно-взрывные ранения также получил водитель, его доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи.
Еще один артобстрел украинских войск был зафиксирован около Запорожской АЭС в тот момент, когда там проходила ротация инспекторов МАГАТЭ. После произошедшего станция продолжала работать в штатном режиме.
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