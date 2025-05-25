ПВО уничтожила дрон на окраине Обнинска в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на окраине Обнинска Калужской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было зафиксировано разрушений, уточнил он.

Шапша добавил, что на месте происшествия работает специальная группа.

В ночь на 25 мая средства ПВО сбили 110 украинских БПЛА самолетного типа над регионами страны. В частности, над Тульской областью уничтожили 16 беспилотников, еще по 14 дронов над Брянской и Калужской областями. По 13 БПЛА нейтрализованы над Московской и Тверской областями, по 10 – над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, над Орловской областью уничтожено восемь беспилотников, над Крымом – семь, над Смоленской областью – два, по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.