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25 мая, 04:24

Происшествия

Восемь беспилотников уничтожены в небе над Тверью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над городом Тверь. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Вражеские дроны были сбиты в районе Мигалово. Жертв среди местных жителей нет, разрушения на земле также не выявлены. Идет дальнейшая работа систем ПВО.

Вечером 24 мая средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 95 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

По данным Минобороны РФ, больше всего дронов сбили над Брянской и Белгородской областями – 30 и 20 воздушных целей соответственно.

Один человек погиб при атаке беспилотников на Курск

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