25 мая, 04:24Происшествия
Восемь беспилотников уничтожены в небе над Тверью
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над городом Тверь. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Вражеские дроны были сбиты в районе Мигалово. Жертв среди местных жителей нет, разрушения на земле также не выявлены. Идет дальнейшая работа систем ПВО.
Вечером 24 мая средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 95 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.
По данным Минобороны РФ, больше всего дронов сбили над Брянской и Белгородской областями – 30 и 20 воздушных целей соответственно.
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