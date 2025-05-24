Трубопровод поврежден в Тульской области после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Трубопровод с природным газом поврежден на одном из предприятий в Новомосковске после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что пожар, который возник после случившегося, удалось потушить. Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

В результате атаки беспилотника травмы получили три человека, двое из которых были госпитализированы. Еще одному пострадавшему медпомощь оказана на месте, уточнил Миляев.

Кроме того, в Кимовском районе при падении фрагментов БПЛА незначительно повреждены некоторые частные дома. При атаке никто не пострадал, заявил губернатор Тульской области.

"Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности", – призвал Миляев.

За ночь и утро субботы, 24 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 94 украинских беспилотника. По данным Минобороны РФ, 64 БПЛА были ликвидированы над Белгородской областью, 24 дрона были сбиты над Брянской областью, по два беспилотника – над Курской и Липецкой областями, а еще по одному – над Воронежской и Тульской областями.

