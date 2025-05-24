Силы ПВО России ночью и утром сбили 94 украинских беспилотника

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали над российскими регионами 94 украинских беспилотника за ночь и утро субботы, 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 64 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, 24 беспилотника самолетного типа были сбиты над Брянской областью, по два дрона – над Курской и Липецкой областями, а еще по одному – над Воронежской и Тульской областями.

В Липецкой области украинские беспилотники упали в промышленной зоне Ельца. По предварительным данным, в результате атаки никто из местных жителей не погиб. На месте падения БПЛА уже работают оперативные службы.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал продолжающиеся атаки украинских войск на мирные российские города терактами, в результате которых страдают и гибнут люди. По его словам, данные обстрелы подтверждают необходимость устранения первопричин конфликта, после чего станет возможным достижение мира.

