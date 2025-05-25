ПВО сбила 110 украинских БПЛА на регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили 110 украинских БПЛА самолетного типа на регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С 00:00 до 07:00 по московскому времени над Тульской областью уничтожили 16 беспилотников, еще под 14 дронов над Брянской и Калужской областями. По 13 БПЛА нейтрализованы над Московской и Тверской областями, по 10 – над Белгородской и Курской областями.

Над Орловской областью уничтожено восемь беспилотников, над Крымом – семь, над Смоленской областью – два, по одному над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

Минувшей ночью один из украинских дронов рухнул по дворе многоквартирного дома по улице Металлургов в Туле. Пострадавших нет, повреждения получили стекла в трех жилых домах.

До этого, утром 24 мая, силы ПВО ликвидировали пять дронов самолетного типа над Тверской областью, еще 10 – над Белгородской областью.