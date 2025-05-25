Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Туле

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Украинский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов в Туле. Повреждены стекла в трех жилых домах, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, на местах происшествия уже работают сотрудники оперативных служб. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что на одном из предприятий в Новомосковске Тульской области оказался поврежден трубопровод с природным газом после атаки БПЛА. В результате атаки беспилотника травмы получили три человека, двое из которых были госпитализированы.

Позже выяснилось, что повреждения получила также емкость с кислотой на предприятии Новомосковска. Тем не менее, согласно взятым пробам, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует.