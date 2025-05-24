Силы ПВО утром сбили пять украинских беспилотников в Тверской области

Фото: телеграм-канал "Миноброны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали над Тверской областью 5 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Атака была отражена в субботу, 24 мая, с 08:30 до 09:30 (по московскому времени). Кроме того, в период 08:00 до 08:30 средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА над Белгородской областью.

Также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) утром 24 мая были подавлены два украинских беспилотника в Смоленской области. Как сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале, в результате случившегося никто не пострадал. Более того, на месте падения обломков БПЛА не было выявлено разрушений.

В этот же день из-за атаки беспилотника в Тульской области травмы получили три человека, двое из которых были госпитализированы. Еще одному пострадавшему медпомощь оказана на месте.

Кроме того, был поврежден трубопровод с природным газом на одном из предприятий в Новомосковске. После произошедшего возник пожар, который удалось оперативно потушить.

Спустя время губернатор региона Дмитрий Миляев уточнил, что получила повреждения емкость с кислотой. Однако превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено.

