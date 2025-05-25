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25 мая, 14:43

Происшествия

ВСУ провели артобстрел рядом с ЗАЭС в день ротации инспекторов МАГАТЭ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Украинские военные вели артобстрел рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС) 25 мая, когда проходила ротация инспекторов МАГАТЭ. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

Эти действия вновь показали, что противник ведет себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников агентства и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности, рассказали в пресс-службе ЗАЭС.

В настоящее время станция работает в штатном режиме. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности нет, радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме, говорится в публикации.

Ранее украинский беспилотник был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки ЗАЭС, около корпуса "Г", в котором располагается полномасштабный тренажер реакторного зала. Пострадавших и разрушений нет, инспекторов МАГАТЭ проинформировали об инциденте. В агентстве атаки ВСУ назвали прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности ЗАЭС.

Возгорание произошло на объекте охладительных систем ЗАЭС после обстрела со стороны ВСУ

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