Собянин: уничтожены еще два беспилотника, летевшие к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, в ночь на понедельник, 26 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Силы ПВО уже сбивали один украинский беспилотник на подлете к столице. Таким образом, количество сбитых БПЛА в Московском регионе ночью достигло трех.