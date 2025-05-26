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26 мая, 04:38

Мэр Москвы

Собянин: уничтожены еще два беспилотника, летевшие к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, в ночь на понедельник, 26 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Силы ПВО уже сбивали один украинский беспилотник на подлете к столице. Таким образом, количество сбитых БПЛА в Московском регионе ночью достигло трех.

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