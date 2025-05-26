00:48Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник на подлете к Москве в ночь на понедельник, 26 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Информация о последствиях атаки в данный момент уточняется.
Вечером в воскресенье, 25 мая, Собянин сообщал о ликвидации двух вражеских беспилотников, летевших в направлении Москвы. На месте падения фрагментов БПЛА находились сотрудники экстренных служб.
В связи с отражением атаки украинских дронов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.