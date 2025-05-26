Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:48

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник на подлете к Москве в ночь на понедельник, 26 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Информация о последствиях атаки в данный момент уточняется.

Вечером в воскресенье, 25 мая, Собянин сообщал о ликвидации двух вражеских беспилотников, летевших в направлении Москвы. На месте падения фрагментов БПЛА находились сотрудники экстренных служб.

В связи с отражением атаки украинских дронов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика