Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник на подлете к Москве в ночь на понедельник, 26 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Информация о последствиях атаки в данный момент уточняется.

Вечером в воскресенье, 25 мая, Собянин сообщал о ликвидации двух вражеских беспилотников, летевших в направлении Москвы. На месте падения фрагментов БПЛА находились сотрудники экстренных служб.

В связи с отражением атаки украинских дронов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.