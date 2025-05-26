00:33Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.
Вечером в воскресенье, 25 мая, такие же ограничения уже вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне ликвидации украинских беспилотников в столичном регионе.
Вскоре после уничтожения БПЛА воздушные гавани вновь открылись на прием и выпуск рейсов.