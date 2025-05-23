Самолет "Роскосмоса" выполнил первый официальный рейс в аэропорт Восточный

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Самолет "Роскосмоса" Ту-204-300 впервые приземлился в аэропорту космодрома Восточный в Амурской области, где в середине мая была официально введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Воздушное судно, которое совершило первый официальный рейс в этом аэропорту, было встречено водяным салютом в виде арки. На борту самолета находилась делегация госкорпорации, которую возглавил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Теперь, как отметили в корпорации, космические аппараты можно будет доставлять авиатранспортом напрямую на космодром. Это, по мнению "Роскосмоса", поможет уменьшить время для транспортировки аппаратов.

"Роскосмос" начал создание аэропорта на космодроме Восточный еще в 2021 году. В госкорпорации отмечали, что он необходим для того, чтобы доставлять на космодром крупногабаритные элементы транспортного корабля нового поколения и поставлять части космических аппаратов различного назначения, испытательного оборудования и изделий ракетно-космической техники.

Речь идет о таких элементах, которые не могут быть доставлены автомобильным или железнодорожным транспортом. В корпорации также указывали на целесообразность рассмотрения вопроса о придании международного статуса новому аэропорту.

