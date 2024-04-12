Путин: без применения космических технологий невозможно решить ни один вопрос

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Без применения космических технологий на сегодняшний день нельзя решить ни один вопрос. Это является важной темой, которой в РФ уделяют должное внимание, заявил Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.

"Это повышение обороноспособности, современные новые материалы, лекарственные препараты, логистика, передвижение. В общем, вот куда пальцем не ткнешь, везде есть применение космических технологий", – отметил он.

По словам главы государства, работа в космосе продвигается, однако финансов всегда не хватает. Также он напомнил о старте тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" и назвал это событие движением вперед.

Как подчеркнул президент РФ, при помощи ракеты-носителя будет выводиться все необходимое для создания российской орбитальной станции.

Запуск ракеты "Ангара-А5" состоялся 11 апреля в 12:00, трансляция с космодрома Восточный велась в режиме реального времени. Спустя 12 минут после старта "Орион" отделился от третьей ступени.

Позже "Орион" успешно вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный полностью выполнена, подчеркнули в "Роскосмосе".

