Следующий выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 25–26 апреля

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Следующий выход космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко и Николая Чуба в открытый космос запланирован на 25–26 апреля. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

"(Проведена. – Прим. ред.) подготовка к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-62), запланированному на 25–26 апреля, – подготовка оборудования экспериментов", – указано в отчете в деятельности космонавтов за 9 апреля.

Ранее сообщалось, что отменили запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Как рассказал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной такого решения стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, из-за чего специалистам пришлось слить топливо.

Второй пуск ракеты, намеченный на 10 апреля, тоже отменили. Борисов заявил, что произошел сбой системы контроля запуска двигателя.