Пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный вновь отменен

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Второй пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный вновь отменили. Это следует из трансляции "Роскосмоса" на YouTube-канале госкорпорации.

Теперь пуск отложен как минимум на 24 часа. Изначально второй запуск был запланирован на 10 апреля 12:00 по московскому времени, однако диктор во время предстартовой подготовки объявил об отмене.

Первый запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили 9 апреля. По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, причиной отмены запуска стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, поэтому по инструкции специалисты были вынуждены слить топливо.

Историк космонавтики Александр Железняков заявил, что к этому нужно относиться спокойно, так как это является частью обычной работы.

