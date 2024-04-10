Госкомиссия разрешила вторую попытку запуска "Ангары-А5" с космодрома Восточный

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Государственная комиссия приняла решение провести первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный 10 апреля. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Cтарт ракеты с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой с площадки 1А планируется в 12:00 по московскому времени.

Предыдущий запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили 9 апреля. По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, причиной отмены запуска стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, поэтому по инструкции специалисты были вынуждены слить топливо.

Историк космонавтики Александр Железняков призвал спокойно относиться к ситуации с переносом пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", поскольку это является частью обычной работы.