Глава "Роскосмоса" назвал причину повторной отмены запуска "Ангары-А5"

Фото: телеграм-канал "Я сказал "Поехали"!"

Вторая отмена запуска "Ангары-А5" с космодрома Восточный произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, передает ТАСС.

Он предположил, что новая техническая неполадка, вероятно, является программной ошибкой. Теперь, как утверждает Борисов, пуск "Ангары-А5" после проведения анализа инцидента и получения итогового заключения от государственной комиссии произойдет 11 апреля в 12:00 по московскому времени.

"Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло", – уточнил он.

Также глава "Роскосмоса" назвал рядовыми переносы пусков ракеты-носителя по техническим причинам. При этом он напомнил, что на данный момент проходит начальный этап летно-конструкторских испытаний КРК "Амур".

"Этот этап как раз и предусматривает, чтобы выявить все нюансы, нюансы конструкторского характера, технологического характера или эксплуатационного", –объяснил Борисов.

Первый запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили 9 апреля. Тогда Борисов утверждал, что причиной отмены запуска стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока, поэтому по инструкции специалисты были вынуждены слить топливо и приостановить запуск.

10 апреля в 12:00 по московскому времени была запланирован второй пуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный, который снова отменили.

