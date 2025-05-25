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25 мая, 21:03

Транспорт

Ограничения на работу вновь введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения вновь начали действовать в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, предупредил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности, введенные в 20:25 по московскому времени, в частности, затронули запрет на прием и выпуск воздушных судов, уточнил он.

За воскресенье, 25 мая, аналогичные ограничения в авиагаванях столицы объявлялись несколько раз на фоне атак украинских беспилотников. Во время действия первых было перенаправлено семь рейсов, из которых четыре вернулись в исходные аэропорты.

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