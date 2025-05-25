Ограничения на полеты сняты во Внуково и аэропорту Калуги

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичном аэропорту Внуково и в калужской авиагавани Грабцево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Во Внуково меры безопасности были сняты в 05:11 по московскому времени, в Калуге – в 05:50. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были объявлены в аэропорту Калуги вечером 24 мая. В свою очередь, ограничения во Внуково вводились дважды в ночь на 25 мая.

Данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В частности, в Московском регионе минувшей ночью силы ПВО уничтожили, предварительно, 12 вражеских беспилотников на подлете к столице.