Собянин: пресечена попытка атаки еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве в ночь на воскресенье, 25 мая. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Подробности воздушной атаки пока не раскрываются.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Всего с вечера 24 мая подразделения ПВО сбили 12 дронов в столичном регионе.

В связи с отражением воздушных атак в течение ночи в столичных аэропортах несколько раз вводились ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Тем не менее на момент публикации меры безопасности действуют только во Внуково.