Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:17

Мэр Москвы

Собянин: пресечена попытка атаки еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве в ночь на воскресенье, 25 мая. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Подробности воздушной атаки пока не раскрываются.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Всего с вечера 24 мая подразделения ПВО сбили 12 дронов в столичном регионе.

В связи с отражением воздушных атак в течение ночи в столичных аэропортах несколько раз вводились ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Тем не менее на момент публикации меры безопасности действуют только во Внуково.

Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве

Читайте также


мэр Москвыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика