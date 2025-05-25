03:17Мэр Москвы
Собянин: пресечена попытка атаки еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Фото: Министерство обороны РФ
Российские средства ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве в ночь на воскресенье, 25 мая. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Подробности воздушной атаки пока не раскрываются.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Всего с вечера 24 мая подразделения ПВО сбили 12 дронов в столичном регионе.
В связи с отражением воздушных атак в течение ночи в столичных аэропортах несколько раз вводились ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Тем не менее на момент публикации меры безопасности действуют только во Внуково.
Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве