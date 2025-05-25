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02:56

Мэр Москвы

Собянин: еще три летевших на Москву БПЛА уничтожены

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, в ночь на воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

К месту падения обломков БПЛА уже подъехали сотрудники экстренных служб, уточнил градоначальник.

С вечера 24 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в Московском регионе 11 украинских беспилотников, которые направлялись на столицу.

В связи с отражением атак БПЛА в московском аэропорту Внуково для обеспечения безопасности полетов объявлены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

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