01:41Транспорт
Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск рейсов
Фото: depositphotos/Chalabala
Аэропорт Внуково временно закрыт на прием и выпуск авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели в воздушной гавани в 01:17 по Москве.
Меры безопасности объявлены в московском аэропорту на фоне отражения атак беспилотников в столичном регионе. По данным Сергея Собянина, всего с вечера 24 мая было ликвидировано 6 БПЛА на подлете к Москве.
Аналогичные ограничения ранее вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя примерно час обе авиагавани вновь стали открыты на прием и выпуск рейсов.
В московских аэропортах задержали около 40 рейсов к середине дня