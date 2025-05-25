Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск рейсов

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Аэропорт Внуково временно закрыт на прием и выпуск авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели в воздушной гавани в 01:17 по Москве.

Меры безопасности объявлены в московском аэропорту на фоне отражения атак беспилотников в столичном регионе. По данным Сергея Собянина, всего с вечера 24 мая было ликвидировано 6 БПЛА на подлете к Москве.

Аналогичные ограничения ранее вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя примерно час обе авиагавани вновь стали открыты на прием и выпуск рейсов.