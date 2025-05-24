Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности объявили в 23:35 по московскому времени. В данный момент обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Ограничения в аэропортах объявили на фоне того, как системы ПВО отразили атаку двух вражеских беспилотников, летевших на Москву. Сергей Собянин подчеркнул, что на месте, куда упали обломки дронов, уже работают специалисты экстренных служб.

Аналогичные ограничения также продолжают действовать в аэропорту Калуги. Их объявили в воздушной гавани вечером 24 мая.