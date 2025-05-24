Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они действуют с 21:45 по московскому времени. Как уточнил Кореняко, ограничения объявлены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого запреты на полеты вводились в авиагавани Калуги утром 24 мая. Однако спустя время они были сняты.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить продажу невозвратных билетов на самолеты. По мнению депутатов, эта мера улучшит доступность авиабилетов, особенно в период отпусков. Однако первый зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов подчеркнул, что подобный запрет может лишь привести к росту цен на авиаперевозки в России.

