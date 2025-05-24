24 мая, 08:29Транспорт
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Эти меры были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов воздушных судов.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги ранним утром 24 мая.
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