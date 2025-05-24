Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Эти меры были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов воздушных судов.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги ранним утром 24 мая.

Ранее Союз пассажиров предложил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта позволить гражданам бесплатно отменить или переоформить билет, купленный на поезд или самолет. По данным СМИ, пассажиры смогут исправить неточности в данных, дате или маршруте своей поездки в течение нескольких дней или даже часов после покупки билета.

