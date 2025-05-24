Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов объявили в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели в 04:45 по московскому времени. Кореняко уточнил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить продажу невозвратных билетов на самолеты. По мнению депутатов, эта мера улучшит доступность авиабилетов, особенно в период отпусков. Однако первый зампред комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов подчеркнул, что подобный запрет может лишь привести к росту цен на авиаперевозки в России.

По информации СМИ, лоукостеры хотят разместить в самолетах "стоячие" места. Компания Avionteriors уже приступила к разработке таких сидений, они позволят только присаживаться, облокачиваясь на спинку. Нововведение может появиться уже в 2026 году, оно позволит увеличить вместимость в салоне на 20%.