01:37Транспорт
Ограничения отменены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были отменены в 01:05 по Москве. Кореняко напомнил, что они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Меры безопасности объявили в аэропортах Домодедово и Жуковский поздно вечером 24 мая. Обе воздушные гавани около часа не принимали и не отправляли авиарейсы.
Временные ограничения были введены на фоне отражения атак вражеских БПЛА в Московском регионе.