Ограничения отменены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были отменены в 01:05 по Москве. Кореняко напомнил, что они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Меры безопасности объявили в аэропортах Домодедово и Жуковский поздно вечером 24 мая. Обе воздушные гавани около часа не принимали и не отправляли авиарейсы.

Временные ограничения были введены на фоне отражения атак вражеских БПЛА в Московском регионе.