00:40Мэр Москвы
Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве в ночь на воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра столицы, на месте падения обломков уже находятся специалисты экстренных служб.
Поздно вечером 24 мая российские средства ПВО отразили атаку двух БПЛА, летевших на Москву. Спустя некоторое время, в ночь на 25 мая, ПВО уничтожила еще три беспилотника, направлявшихся к столице.
На фоне произошедшего в аэропортах Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве