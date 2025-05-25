Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве в ночь на воскресенье, 25 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, на месте падения обломков уже находятся специалисты экстренных служб.

Поздно вечером 24 мая российские средства ПВО отразили атаку двух БПЛА, летевших на Москву. Спустя некоторое время, в ночь на 25 мая, ПВО уничтожила еще три беспилотника, направлявшихся к столице.

На фоне произошедшего в аэропортах Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.